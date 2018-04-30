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В Пензе налоговые отчисления резидентов «Рамеева» за I квартал выросли на 10,5%

15:18 | 30.04.2018 | Экономика

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Пенза, 30 апреля 2018. PenzaNews. Налоговые отчисления резидентов пензенского технопарка высоких технологий «Рамеев» в I квартале 2018 года превысили 62 млн. рублей, что 10,5% больше аналогичного периода прошлого года.

В Пензе налоговые отчисления резидентов «Рамеева» за I квартал выросли на 10,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, объем произведенной инновационной продукции с января по март составил свыше 433 млн. рублей.

В настоящее время в технопарке осуществляет деятельность 41 резидент. Созданы 1 тыс. 478 рабочих мест, из них 25 — за I квартал.

Наиболее крупными резидентами технопарка являются «МедИнж», «Информационные бизнес-системы Пенза», «ЭСВО» и «Контрольприбор», а также «Оператор электронного правительства» и «Региональный компьютерный сервис», входящие в научно-производственный кластер «Росоператор», и «Промщиткомплект».

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