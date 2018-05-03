В Пензе проверят учреждения, подведомственные горспорткомитету Экономика

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил провести проверку деятельности учреждений, подведомственных городскому комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике.

Фото: Penza-gorod.ru

«Правильно, чтобы доходы, получаемые от использования муниципального имущества, поступали в бюджет города, а не на нужды отдельных лиц. Необходимо проверить все учреждения, подведомственные комитету физической культуре, спорту и молодежной политике. Может выясниться много интересного», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 3 мая.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это поручение было дано после того, как начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина доложила об исполнении доходной части бюджета города, обратив при этом внимание на негативную тенденцию по снижению объема поступлений.

Согласно сведениям, размещенным на сайте комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, ведомство курирует работу ДЮСШ №№1, 4, 6, 7, 8, спортшкол по боксу, «Витязь» и «Горизонт», клубов «Зенит», «Империя», «Локомотив-Пенза», спорткомплекса «Пенза», дворца спорта «Рубин», молодежных центров «Юность» и «Орион», подростковых клубов и ФОКов.