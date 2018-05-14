Иван Белозерцев предложил продвигать блокираторы на окна для защиты детей Экономика

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заместителям председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и Валерию Беспалову проработать с производителями пластиковых окон вопрос о продвижении устройств, призванных предотвратить случаи падения детей из окон.

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Он отметил, что с наступлением теплой погоды подобные происшествия стали фиксироваться в разных регионах страны, в том числе в Орловской, Кировской и Тульской областях, а в 2017 году они были и в Пензенской.

«Давайте с производителями поработаем, чтобы делали [окна] сразу с запорной арматурой, которую дети не могли бы открыть», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая.

По словам главы региона, параллельно нужно информировать родителей о том, что москитные сетки не могут защитить детей от падения с высоты.