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В Пензенской области удалось наверстать темпы поступления доходов в бюджет — министр

13:41 | 14.05.2018 | Экономика

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Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Темпы поступления доходов в бюджет Пензенской области удалось наверстать к маю после некоторого спада. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

В Пензенской области удалось наверстать темпы поступления доходов в бюджет — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За четыре месяца, включая апрель, мы наверстали упущенные темпы поступления доходов, которые у нас были по январю. За четыре месяца план поступления доходов выполнен на 101,5%. Темпы роста к прошлому году составили 104,8% при запланированном, по последнему уточнению, темпу 5,8%. То есть мы сократили разрыв, который у нас наблюдался первые месяцы. За 11 дней мая выполнение плана поступления доходов — практически 100%: 1 млрд. 165 [млн. рублей] запланировано, поступило 1 млрд. 156 [млн. рублей]», — уточнила она в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая.

Любовь Финогеева добавила, что недоимка на 1 апреля по сравнению с показателем на 1 января 2018 года снизилась по консолидированному бюджету региона на 9 млн. рублей.

«В части областного бюджета наблюдается рост на 85 млн. рублей, по муниципальным бюджетам идет снижение на 95 млн. [рублей]», — пояснила глава регионального Минфина.

Она добавила, что по налогу на прибыль недоимка увеличилась на 83 млн. рублей, по акцизам на алкоголь — на 50 млн. рублей, а по другим направлениям наблюдается снижение.

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