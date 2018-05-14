В Пензенской области отмечается снижение объемов ввода жилья Экономика

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. 122,2 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в I квартале 2018 года, что составляет 95,6% к прошлогоднему уровню. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«Наибольший ввод жилья наблюдается в городе Пензе — построено 43,5 тыс. кв. метров, или 90% к уровню прошлого года. В Пензенском районе построено 33,2 тыс. кв. метров, в Бессоновском — 7,4 [тыс. кв. метров], в Кузнецке — 4,5 [тыс. кв. метров], в Городищенском районе — 4,3 тыс. кв. метров», — пояснил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая.

Максим Уханов обратил внимание на то, что на индивидуальное жилищное строительство пришлось более 50% введенных домов — объемы составили 65,8 тыс. кв. метров, что на 5,4% больше уровня прошлого года.

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Жилые комплексы в микрорайонах №3, №6 и №7

«По вводу жилья на 1 тыс. человек населения с показателем 92 кв. метра Пензенская область в I квартале 2018 года занимает восьмое место в Приволжском федеральном округе», — уточнил руководитель Пензастата.

Он отметил, что среди муниципальных образований по этому показателю по-прежнему лидирует Пензенский район — 550 кв. метров, на втором месте расположился Бессоновский — 152 кв. метра, замыкает тройку Наровчатский — 93 кв. метра, при этом в Пензе на 1 тыс. человек населения приходится 83 кв. метра.

Говоря о введенных в Пензенской области за период с января по март объектах, Максим Уханов назвал в их числе два ФОКа, три культовых сооружения, две станции техобслуживания, гостиницу и другие объекты.