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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 4 месяца 2018 года

13:54 | 17.05.2018 | Экономика

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Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые четыре месяца 2018 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 4 месяца 2018 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по апрель текущего года относительно аналогичного периода 2017 года чистая прибыль увеличилась более чем в 5 раз, чистая процентная маржа снизилась на 3%, чистые комиссионные доходы выросли на 12%, а чистый валовый доход — на 4%.

По состоянию на 1 мая 2018 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 264 млн. рублей, чистый процентный доход — 91,4 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 72,9 млн. рублей, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов — 60,8 млн. рублей, что больше на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чистая прибыль — 78,7 млн. рублей.

Активы банка на начало мая составили 5,65 млрд. рублей, рост — 18% к аналогичной дате 2017 года; собственный капитал достиг 881,8 млн. рублей, увеличение — 20%.

С начала 2018 года «Кузнецкий» предоставил предприятиям и физическим лицам кредиты на сумму 1,7 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 17% и составил 3,8 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 мая текущего года достиг 3,05 млрд. рублей, рост к аналогичной дате 2017 года — 17,3%. Кредитный портфель физических лиц на эту же дату текущего года составил 746 млн. рублей, увеличение — 18%.

Портфель ценных бумаг увеличился на 51% — до 653 млн. рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая 2018 года составил 2,45 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — свыше 1,6 млрд. рублей. Более 500 млн. рублей привлечено от Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значения нормативов на 1 мая 2018 года составляют: Н1.1 — 9,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%); Н1.2 — 9,3% при минимальном значении 6%; Н1.0 — 16,2% при минимальном значении с учетом требований закона о страховании вкладов 8%; Н2 — 65,7% при минимальном значении 15%; Н3 — 61,3% при минимальном значении 50%, Н4 — 89,5% при максимальном значении 120%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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