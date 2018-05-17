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Социальные предприниматели из Пензы представили свои наработки на слете в Красногорске

15:26 | 17.05.2018 | Экономика

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Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Представители пензенской инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца», половина сотрудников которой имеют инвалидность, познакомили со своей продукцией посетителей выставки, организованной в рамках первого всероссийского слета предпринимателей, состоявшегося в доме правительства Московской области в Красногорске.

Социальные предприниматели из Пензы представили свои наработки на слете в Красногорске

Фото: ООО «ЦКР»

В частности, они представили кружки, тарелки и другую утварь, а также провели серию мастер-классов на гончарном круге для всех желающих.

Также гости мероприятия проявили интерес к другому пензенскому проекту — литературно-познавательному журналу для детей «Чердобряк».

Кроме того, в рамках слета состоялся обмен контактами между пензенским центром инноваций социальной сферы (ЦИСС), который с декабря 2017 года функционирует в структуре ООО «Центр кластерного развития», и представителями организаций, поддерживающих социальных предпринимателей.

Помимо этого, участники получили возможность представить свой товар ритейлерам прямо на мероприятии, в котором приняли участие сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Леруа Мерлен», Metro Cash&Carry и другие.

Всероссийский слет социальных предпринимателей состоялся в Красногорске 16 мая. Его организаторами выступили фонд «Наше будущее» и правительство Московской области.

Центральным событием стала выставка социальных предпринимателей, на которой свою продукцию представили более 40 экспонентов из разных регионов России, многие из которых создают рабочие места для людей с инвалидностью. Также была подготовлена насыщенная деловая программа.

По подсчетам организаторов, слет посетили около 500 человек.

Участие пензенской делегации было обеспечено при поддержке ООО «ЦКР».

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