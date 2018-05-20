В Пензе утверждена новая схема размещения нестационарных торговых объектов Экономика

Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. Новая схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО) утверждена постановлением мэрии №835 от 15 мая 2018 года, текст которого опубликован в спецвыпуске муниципальной газеты «Пенза».

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Постановление №74 от 18 января текущего года признано утратившим силу.

Новый документ состоит из восьми разделов, в которых поадресно перечисляются места нахождения киосков и других НТО, их площадь, сроки размещения, а также группы реализуемых товаров.

Например, предусмотрено, что в Ленинском районе может находиться два киоска по продаже питьевой воды, а также один киоск и четыре торговых павильона с продовольственными товарами. Кроме того, допускается установка 13 автолавок, где могут торговать хлебом, молочной, рыбной, мясной и кондитерской продукцией. Помимо этого, в данном районе согласовано размещение 17 палаток с фруктами, овощами и бахчевыми культурами, 10 автоцистерн с разливным молоком, 32 киоска с мороженым и прохладительными напитками, 29 — с квасом и газированной водой и 20 елочных базаров.

Аналогичные данные приводятся и по трем другим районам — Октябрьскому, Железнодорожному и Первомайскому.