Посол Италии в РФ видит перспективу укрепления связей с Пензенской областью Экономика

Санкт-Петербург, 24 мая 2018. PenzaNews. Итальянский бизнес может быть шире представлен в Пензенской области. Такое мнение высказал посол республики в РФ Паскуале Терраччано (Pasquale Terracciano) в ходе рабочей встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 24 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«Когда я смотрю на итальянское присутствие в регионе, я вижу, что можно сделать нечто большее для развития отношений. Наша стратегия — идти в Россию, участвовать в развитии экономических связей, совместно трудиться», — пояснил он.

В свою очередь Иван Белозерцев обратил внимание на то, что бизнесмены из Италии работают в Пензенской области более 10 лет, вместе с тем, необходимо развивать сотрудничество.

«В торговых сетях нашего региона представлено очень много итальянской мебели, которая пользуется спросом покупателей благодаря оригинальному дизайну и высокому качеству. При этом пензенский мебельный кластер — один из самых мощных в России. Кроме того, в регионе активно развивается швейное производство, объемы кластера по сравнению с прошлым годом выросли на 60%, а итальянцы — известные во всем мире законодатели мод», — отметил губернатор.

По словам Паскуале Терраччано, помимо обозначенных направлений, есть перспективы для сотрудничества в машиностроении и сельском хозяйстве.

В итоге стороны договорились проработать вопросы организации итальянских бизнес-миссий в Пензенскую область, чтобы потенциальные инвесторы лично смогли ознакомиться с условиями для организации совместных производств, сообщает пресс-служба правительства региона.