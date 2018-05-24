Наум Бабаев выступил на ПМЭФ Экономика

Санкт-Петербург, 24 мая 2018. PenzaNews. Председатель совета директоров группы компаний «Дамате», производственные мощности которой находятся в Пензенской и Тюменской областях, Наум Бабаев выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках дискуссионной панели «Интернет-технологии в АПК: создавая новые возможности».

Фото: Станислав Красильников, ТАСС

Данная площадка собрала большое количество участников, в том числе руководителей крупнейших российских и глобальных агропромышленных компаний, представителей зарубежных министерств, чиновников и ученых.

Наум Бабаев представил точку зрения владельца сельскохозяйственного бизнеса, в котором применяются цифровые технологии на производстве.

В своем выступлении он поднял вопрос культуры работы с IT и подчеркнул, что большие данные (Big Data), на которых сегодня базируются технологии АПК, должны быть консолидированы в руках государства.

«Министерство сельского хозяйства [России] является сегодня одним из крупнейших владельцев данных, поэтому именно государство может взять на себя определяющую роль в этом вопросе и создать в России единую платформу, доступ к которой был бы возможен для всех участников рынка. Этот шаг позволит вывести сельское хозяйство на совершенно новый уровень развития», — заявил он.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции.

География деятельности охватывает Пензенскую и Тюменскую области.

ГК «Дамате» — крупнейший производитель мяса индейки в России. Компания реализует проект по расширению существующих мощностей до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций составит 41 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»). Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 300 тонн в сутки.

В 2017 году ГК «Дамате» при участии компании Danone построила в Тюменской области молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность на объекте будет производиться 42 тыс. тонн молока в год.