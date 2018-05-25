РСХБ инвестирует в строительство завода по глубокой переработке мяса индейки Экономика

Санкт-Петербург, 25 мая 2018. PenzaNews. Соглашение между АО «Россельхозбанк», правительством Пензенской области и группой компаний «Дамате» о реализации инвестиционного проекта по созданию завода, специализирующегося на глубокой переработке мяса индейки, заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Предварительная стоимость проекта составляет 5,7 млрд. рублей.

Предполагается, что запуск новых производственных мощностей послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития Пензенской области, будет способствовать расширению экспортного потенциала и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Россельхозбанк уделяет повышенное внимание инвестиционным проектам, направленным на производство конкурентоспособной отечественной продукции. По данным пресс-службы банка, кредитно-финансовое учреждение и ГК «Дамате» успешно сотрудничают более семи лет — за это время группе компаний были предоставлены кредиты на текущую деятельность и реализацию инвестпроектов на сумму примерно 48 млрд. рублей. Совместная реализация масштабных проектов служит развитию российского сельского хозяйства, создает новые стандарты и позволяет обеспечивать потребителей качественными продуктами питания.

Значимость подписанного соглашения отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Россельхозбанк и ГК «Дамате» на протяжении последних лет являются хорошими партнерами, сотрудничество которых позволяет развивать экономику Пензенской области посредством реализации крупнейшего в истории региона инвестиционного проекта, а это расширение производства, новые рабочие места с достойной заработной платой, увеличение налогооблагаемой базы, развитие территорий. Правительство Пензенской области было и остается активным участником трехстороннего взаимодействия. Мы будем поддерживать эти связи и в будущем, поскольку речь идет о благополучии Пензенского региона и его жителей», — сказал он.

В свою очередь председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев обратил внимание на то, что реализация таких масштабных проектов возможна только в результате объединения усилий всех сторон-участников.

«У нас уже есть многолетний успешный опыт сотрудничества, и мы уверены, что появление в Пензенской области нового завода по глубокой переработке мяса индейки сыграет свою роль не только в развитии региона, но и отрасли в целом», — подчеркнул он.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.