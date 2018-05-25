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Пензенский губернатор предложил ВЭБу снизить ставку для завода «Азия Цемент»

13:37 | 25.05.2018 | Экономика

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Санкт-Петербург, 25 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил первому заместителю председателя Внешэкономбанка Дмитрию Курдюкову рассмотреть возможность снижения процентной ставки по привлеченному в 2010 году кредиту на реализацию масштабного инвестпроекта компании «Азия Цемент».

Пензенский губернатор предложил ВЭБу снизить ставку для завода «Азия Цемент»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За эти годы кредитование бизнеса стало гораздо более льготным, что обоснованно, так как развитие компаний дает рост экономики региона и страны в целом. Высокий процент по кредиту тормозит этот процесс», — отметил Иван Белозерцев в ходе переговоров с Дмитрием Курдюковым, состоявшихся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 25 мая.

Как сообщает пресс-служба облправительства, согласно достигнутым договоренностям, правление ВЭБ рассмотрит данный вопрос в ближайшее время.

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