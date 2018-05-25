Представителей МСП наградили в Пензе в преддверии Дня российского предпринимательства Экономика

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Представители власти наградили владельцев малого и среднего бизнеса в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в администрации Пензы в преддверии Дня российского предпринимательства в пятницу, 25 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

«На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда занятость людей в большой промышленности почти сравнялась с занятостью, которую обеспечиваете вы — руководители субъектов малого и среднего предпринимательства. Почти 100 тыс. работающих имеют официальные трудовые отношения с вами. Это показатель, позволяющий быть уверенными в том, что мы на правильном пути», — отметил мэр Виктор Кувайцев, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что с начала 2018 года прирост субъектов МСП превысил 500 единиц.

«Нас с вами объединяет одно большое желание, чтобы наш город менял облик к лучшему, развивался, чтобы пензенцы имели возможность покупать качественные товары», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, затем Виктор Кувайцев вручил предпринимателям почетные грамоты и благодарности.