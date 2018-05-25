EN
16:47:38 Пятница, 25 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представителей МСП наградили в Пензе в преддверии Дня российского предпринимательства

15:39 | 25.05.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Представители власти наградили владельцев малого и среднего бизнеса в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в администрации Пензы в преддверии Дня российского предпринимательства в пятницу, 25 мая.

Представителей МСП наградили в Пензе в преддверии Дня российского предпринимательства

Фото: Penza-gorod.ru

«На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда занятость людей в большой промышленности почти сравнялась с занятостью, которую обеспечиваете вы — руководители субъектов малого и среднего предпринимательства. Почти 100 тыс. работающих имеют официальные трудовые отношения с вами. Это показатель, позволяющий быть уверенными в том, что мы на правильном пути», — отметил мэр Виктор Кувайцев, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что с начала 2018 года прирост субъектов МСП превысил 500 единиц.

«Нас с вами объединяет одно большое желание, чтобы наш город менял облик к лучшему, развивался, чтобы пензенцы имели возможность покупать качественные товары», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, затем Виктор Кувайцев вручил предпринимателям почетные грамоты и благодарности.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе раненный ножом мужчина заявил, что упал на арматуру Фонд развития моногородов направит 31 млн. рублей на поддержку пензенских проектов
В Пензе пациенты туберкулезной больницы получат продуктовые наборы Пензенский губернатор предложил ВЭБу снизить ставку для завода «Азия Цемент»
Туктаров готов забрать назад слова о том, что теплосети Пензы прошли точку невозврата РСХБ инвестирует в строительство завода по глубокой переработке мяса индейки
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама