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Пензенские модельеры и технологи узнали о главных модных трендах

14:01 | 30.05.2018 | Экономика

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Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Технологи и модельеры 11 компаний пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» приняли участие в мастер-классе «Тренд-драйверы сезона и капсулы для промышленных коллекций», который провела глава представительства парижского тренд-бюро Carlin Groupe в России Анастасия Котова в бизнес-инкубаторе «Паршин» в среду, 30 мая.

Пензенские модельеры и технологи узнали о главных модных трендах

Фото: ООО «ЦКР»

Она особо обратила внимание на то, что представляемые тенденции сезонов «осень-зима» и «весна-лето» 2019–2020 годов уже сегодня должны закладываться в дизайнерских решениях, а также учитываться при подборе материалов для одежды и аксессуаров в ближайших производственных циклах.

«По сути, покупательское поведение потребителей прогнозируется маркетологами, а предпочтения формируются модельерами ведущих модных домов. Те производители, которые учитывают эти факторы при формировании коллекций новых сезонов, становятся более востребованными и успешными», — отметила спикер.

Фото: ООО «ЦКР»

В ходе мероприятия слушатели ознакомились с натурными образцами тканей, оригинальными цветами, формами и фактурами материалов, соответствующих последним тенденциям.

Кроме того, были представлены капсулы новых коллекций и трендбуки с детальным разбором тенденций будущих сезонов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мастер-класс организован ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.

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