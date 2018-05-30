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Федеральные эксперты выступили на форуме предпринимателей в Пензе

18:29 | 30.05.2018 | Экономика

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Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Приглашенные федеральные эксперты выступили на областном форуме предпринимателей в Пензе.

Федеральные эксперты выступили на форуме предпринимателей в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты России по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов Сергей Безделов, глава оргкомитета ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» Анна Беличенко и проректор по учебно-методической работе и прикладным исследованиям корпоративного университета Сбербанка Игорь Баранов.

Участники форума затронули такие темы, как краудфандинговые и венчурные формы финансирования проектов, инновационное предпринимательство, а также обсудили макроэкономическую ситуацию в России и перспективы экономического развития в 2018– 2020 годах.

Помимо этого, в рамках мероприятия была организована работа консультационно-информационной площадки «Мой бизнес».

Форум продолжит свою работу в четверг, 31 мая.

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