Федеральные эксперты выступили на форуме предпринимателей в Пензе Экономика

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Приглашенные федеральные эксперты выступили на областном форуме предпринимателей в Пензе.

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В их числе — председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты России по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов Сергей Безделов, глава оргкомитета ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» Анна Беличенко и проректор по учебно-методической работе и прикладным исследованиям корпоративного университета Сбербанка Игорь Баранов.

Участники форума затронули такие темы, как краудфандинговые и венчурные формы финансирования проектов, инновационное предпринимательство, а также обсудили макроэкономическую ситуацию в России и перспективы экономического развития в 2018– 2020 годах.

Помимо этого, в рамках мероприятия была организована работа консультационно-информационной площадки «Мой бизнес».

Форум продолжит свою работу в четверг, 31 мая.