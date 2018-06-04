В Пензе намечено открыть более 60 точек приема вторсырья Экономика

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Более 60 точек приема вторсырья планируется открыть в разных районах Пензы в рамках инвестиционного проекта, реализацией которого займется ООО «Сатурн». Соответствующий протокол о намерениях подписан в администрации города в понедельник, 4 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, предполагаемый объем инвестиций составляет 15 млн. рублей.

«В рамках реализации проекта планируется создание дополнительно не менее 60 рабочих мест», — добавили в администрации Пензы.

Ранее был заключен протокол о намерениях с ООО «Группа компаний «Пензавторсырье». Организация намерена обустроить в Пензе около 300 площадок для раздельного сбора мусора, на которых будут установлены контейнеры для пластика, бумаги и стеклобоя.

Инвестиции в проект, как ожидается, составят около 100 млн. рублей.