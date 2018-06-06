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МФЦ для бизнеса откроют в жилом доме на улице Герцена в Пензе

17:01 | 06.06.2018 | Экономика

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Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Офис многофункционального центра для бизнеса, который станет структурным подразделением МКУ «Центр закупок города Пензы», будет размещен в помещениях площадью около 350 кв. метров на первом этаже жилого многоквартирного дома №14 на улице Герцена.

МФЦ для бизнеса откроют в жилом доме на улице Герцена в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Открытие центра предполагает и обустройство стоянки для автомобилей, но, учитывая, что центр откроется на базе многоквартирного дома, важно организовать парковочное пространство так, чтобы не доставить неудобств жителям», — отметил мэр Виктор Кувайцев, осмотревший помещения в среду, 6 июня.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также он поручил благоустроить прилегающую территорию.

Согласно данным портала госзакупок, 1 июня управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение ремонта помещений будущего МФЦ для бизнеса в доме на улице Герцена.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 2,3 млн. рублей.

Электронный аукцион назначен на 18 июня.

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