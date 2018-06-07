Россельхозбанк запустил мобильный банк для бизнеса

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Корпоративные клиенты Россельхозбанка, в том числе работающие в Пензенской области, получили возможность оценить преимущества нового мобильного приложения «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн».
«С помощью мобильного банка клиенты могут создавать, подписывать и отправлять платежи, осуществлять переводы между своими счетами, формировать выписки, заказывать справки, чековые книжки и наличные денежные средства. Сервис дает возможность работать с несколькими компаниями в одном приложении и получать актуальную информацию об остатках на счетах, статусах исполнения платежей, наличии ограничительных мер и курсах валют», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала Россельхозбанка.
В учреждении пояснили, что программа синхронизирована с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Интернет-клиент».
«Это позволяет просматривать историю операций по счету, проведенных в обеих системах дистанционного банковского обслуживания РСХБ, а также подписывать и отправлять в мобильном банке платежные документы, созданные в системе ДБО «Интернет-клиент», — отметили в пресс-службе.
Для начала работы с приложением «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» необходимо оформить в офисе учреждения договор о дистанционном банковском обслуживании с использованием системы «Мобильный банк» и скачать приложение на свое устройство.
Сервис доступен на платформах Android и iOS.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.
Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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