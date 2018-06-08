Банк «Агророс» предложил пенсионную карту «Мир» с начислением 4% на остаток Экономика

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Банк «Агророс» предложил своим клиентам, в том числе в Пензенской области, оформить карту «Мир» для получения пенсий или социальных выплат с начислением на остаток 4% годовых.

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«Оформив пластиковую карту, клиенты смогут упростить процедуру ежемесячного получения пенсии или социальных выплат, будут иметь круглосуточный доступ к средствам и возможность снимать наличные и совершать платежи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе АО «Банк «Агророс».

В кредитно-финансовом учреждении отметили, что с помощью этой карты можно оплатить покупки в магазинах, пополнить баланс телефона, перевести или снять деньги.

«Оформление карты и SMS-информирование предоставляется бесплатно. 4% годовых начисляются на остаток по картам, выпущенным после 1 июня. Снятие наличных в банкоматах «Агророс» и «Открытия» производится без комиссии», — уточнили в пресс-службе.

В банке добавили, что оформление пенсии на карту производится в два этапа.

«Сначала нужно обратиться в любой офис банка «Агророс» для выпуска карты «Мир». Затем необходимо написать заявление в отделение Пенсионного фонда России о перечислении пенсии или социальных выплат на ее счет, после чего средства будут поступать на карту», — пояснили в учреждении.

АО « Банк «Агророс » был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает полный спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.

Банк «Открытие» входит в список системно значимых финансово-кредитных институтов, утвержденный Банком России. Является головной организацией полнофункциональной финансовой группы, в которую входят банки «Траст» и «Росгосстрах банк». Оказывает АО «Банк «Агророс» услуги процессинга по банковским картам и предоставляет возможность снятия наличных в банкоматах и терминалах.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2209 выдана Банком России 24 ноября 2014 года.