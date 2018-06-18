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Работники завода «Пензхиммаш» записали видеообращение к Владимиру Путину

10:46 | 18.06.2018 | Экономика

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Представители коллектива ОАО «Пензхиммаш» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором обратили внимание главы государства на ситуацию, сложившуюся на предприятии.

Работники завода «Пензхиммаш» записали видеообращение к Владимиру Путину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, работники ОАО «Пензхиммаш», делаем видеообращение по поводу сокращения и необоснованного роспуска рабочих, а также непонятно, что хотят сделать с предприятием — намеренно разваливают производство, в прошлом процветающее в отрасли химического машиностроения», — зачитал один из восьмерых присутствующих в кадре рабочих заранее подготовленный текст.

Сотрудник предприятия отметил, что «администрация города Пензы отказывается вмешиваться в дела собственника».

«Просим Вас разобраться в связи со сложившейся ситуацией», — добавил рабочий.

Как сообщается на сайте ОАО «Пензхиммаш», предприятие является одним из крупнейших поставщиков крупнотоннажного оборудования для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, обустройства нефтяных месторождений, предприятий химической и коксохимической промышленности, а также используемого в металлургической, угольной, пищевой и других отраслях. Завод имеет 10 лицензий на разработку технической документации и 19 разрешений на выпуск и применение оборудования.

Исполняющим обязанности директора ОАО «Пензхиммаш» является Денис Третьяков.

По данным на 31 марта 2018 года, в списке аффилированных лиц значатся: Денис Третьяков, Людмила Соколова, Наталья Иванова, Руслан Ахметов, Нино Джапаридзе, ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», ООО «Персонал» и ООО «Инженерный центр».

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