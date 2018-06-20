Пензенский губернатор предложил распродать невостребованную недвижимость Экономика

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области предложил оценить перспективы реализации неиспользуемых объектов недвижимости предприятий и учреждений, акции которых принадлежат региону.

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«Выезжайте в районы, включайте объекты в план приватизации, выставляйте на торги и предлагайте предпринимателям. Сами не используем имущество и никому не даем такой возможности, а имущество приходит в негодность», — сказал он в ходе совещания в облправительстве, посвященном итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, пакет акций которых находится в собственности Пензенской области.

Глава региона призвал провести объективную оценку стоимости зданий и сооружений, не завышая ее.

«Формируйте комплексное коммерческое предложение. Составьте план по использованию объекта на перспективу — что можно организовать на его базе. Пусть министерство сельского хозяйства региона даст информацию о мерах поддержки этого вида деятельности, фонд «Поручитель» — о финансовом обеспечении проекта», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.

Согласно официальным данным, на 1 декабря 2017 года в реестре государственного имущества Пензенской области учитывались сведения о 4 тыс. 480 объектах недвижимого имущества и 283 юрлицах, из них 281 — учреждения и органы власти, а также два ГУПа.

В хозяйственном ведении предприятий находилось 354 объекта недвижимости, в оперативном управлении органов государственной власти и учреждений — 4 тыс. 12, к казне относилось 114.