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В Никольске созданное для поддержки МСП агентство не выполняло свою задачу — прокуратура

18:36 | 20.06.2018 | Экономика

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Никольск, 20 июня 2018. PenzaNews. МУП «Агентство по поддержке и развитию предпринимательства», учрежденное администрацией Никольского района Пензенской области с целью реализации федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», длительное время не занималось выполнением задачи по поддержке субъектов МСП и личных подсобных хозяйств. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Никольске созданное для поддержки МСП агентство не выполняло свою задачу — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для выполнения уставных целей за ним на праве хозяйственного ведения было закреплено имущество, в числе которого — автобусы, сельскохозяйственная и иная техника. На протяжении 2017–2018 годов оно использовалось МУП «АПРП» исключительно с целью получения прибыли путем заключения договоров возмездного оказания услуг. Причем услуги оказывались исключительно администрациям сельских советов Никольского района», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что часть имущества предприятия была необоснованно передана в аренду организации, не относящейся к субъектам МСП.

«Таким образом, основная цель создания указанного муниципального предприятия достигнута не была, содействие развитию малого и среднего бизнеса и личных подсобных хозяйств агентством не осуществлялось», — сказала Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора также обратила внимание на то, что около полутора месяцев в 2017 году МУП не имел руководителя, а обязанность принятия мер, способствующих развитию предпринимательства, не была возложена ни на одного работника, при этом администрация района контроль за работой агентства не осуществляла.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес главы администрации Никольского района [Людмилы Лининой] было внесено представление. По результатам его рассмотрения ранее переданное организации имущество возвращено в МУП «АПРП», договоры о предоставлении им услуг администрациям сельсоветов района прекращены», — сообщила она.

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