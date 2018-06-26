На улице Калинина в Пензе планируется открыть муниципальный технопарк Экономика

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Перспективы создания муниципального технопарка на базе нежилого здания, расположенного на улице Калинина, 128А, стали главной темой выездного совещания, в котором приняли участие представители мэрии Пензы и областного правительства.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, за счет средств федерального и регионального бюджетов намечено провести реконструкцию здания площадью более 2,7 тыс. кв. метров, чтобы разместить в нем производство, при этом какое именно, пока уточняется.

«Необходимые точки подключения к ресурсам имеются», — уточнили в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что по итогам совещания принято решение подготовить предварительные расчеты, касающиеся разработки проектно-сметной документации, после чего вернуться к обсуждению вопроса о направленности будущего технопарка.