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На градообразующем предприятии Заречного отметили 60-летие со дня выпуска первой продукции

20:01 | 03.07.2018 | Экономика

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Заречный, 3 июля 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня выпуска первой продукции на приборостроительном заводе, который стал градообразующим предприятием Заречного Пензенской области, а впоследствии был преобразован в производственное объединение «Старт», состоялось во вторник, 3 июля.

На градообразующем предприятии Заречного отметили 60-летие со дня выпуска первой продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В числе почетных гостей его посетили губернатор Иван Белозерцев, первый заместитель генерального директора – глава дирекции по ядерному оружейному комплексу ГК «Росатом» Иван Каменских, а также руководитель департамента промышленности ядерных боеприпасов госкорпорации Андрей Егоров.

Как отметил Иван Белозерцев, коллектив завода с момента создания предприятия многое сделал для Советского Союза, а затем — для Российской Федерации.

«Время идет, задачи меняются, но традиции, которые были заложены 60 лет тому назад, остались. Производственное объединение «Старт» — флагман промышленности пензенского региона», — сказал он.

В свою очередь Иван Каменских обратил внимание на то, что в настоящее время предпринимаются усилия, чтобы обеспечить высокую загруженность завода.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно больше заказов, которые сейчас идут по обычному вооружению в рамках государственной программы, осели здесь, чтобы можно было надеяться на их качественное исполнение», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, за большой личный вклад в обеспечение безопасности в атомной отрасли Иван Каменских вручил знак отличия ГК «Росатом» генеральному директору ПО «Старт» Сергею Байдарову.

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