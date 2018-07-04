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Белозерцев и Сахненко обсудили развитие предприятий, работающих в сфере радиоэлектроники

15:52 | 04.07.2018 | Экономика

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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Перспективы развития акционерных обществ «НПП «Рубин», «Радиозавод», «НИИЭМП», «ПО «Электроприбор» и «ПНИЭИ» стали главной темой совещания с участием губернатора Ивана Белозерцева и директора радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» Сергея Сахненко, которое состоялось в правительстве Пензенской области в среду, 4 июля.

Белозерцев и Сахненко обсудили развитие предприятий, работающих в сфере радиоэлектроники

Фото: Pnzreg.ru

«Объем производства за 2017 год составил свыше 16,8 млрд. рублей, рост — 105,1% к уровню 2016-го. За пять месяцев 2018 года — 4,5 млрд. рублей, ожидаемый объем производства в этом году прогнозируется на уровне 18,7 млрд. рублей. Рост должен составить 110,6%», — отметил Иван Белозерцев.

В свою очередь Сергей Сахненко обратил внимание на то, что в настоящее время на первый план выходит диверсификация производств.

«В соответствии с утвержденной президентом РФ стратегией, предприятия должны прирастать не менее 17% в год. При этом в радиоэлектронном комплексе прирост более амбициозный — 22,5%. К концу года предприятия должны не только увеличить объем производства, но и иметь соотношение объемов 50% на 50% — гражданской и оборонной продукции», — пояснил он.

Затем Сергей Сахненко вместе со своими коллегами представил проекты, которые могут быть реализованы в Пензенской области. В их числе — аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» и «Умный город», которые включают в себя подсистемы мониторинга лесных пожаров, экологической обстановки, видеонаблюдение и центр оперативного реагирования.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу, которая оценит возможность внедрения этих комплексов в регионе.

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