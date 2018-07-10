«Кузнецкий» получил право выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок Экономика

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Министерство финансов РФ включило пензенский банк «Кузнецкий» в перечень финансовых учреждений, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов в соответствии требованиями, установленными частями 1 и 1.1 ст. 45 федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе банка «Кузнецкий», включение в перечень позволит учреждению расширить спектр финансовых услуг, оказываемых организациям и предпринимателям.

«Преимуществами сотрудничества в получении банковской гарантии в ПАО «Банк «Кузнецкий» является оперативность принятия решений, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также ценообразование, учитывающее все особенности как финансово-хозяйственной деятельности клиента, так и параметров сделки в рамках исполнения контракта, согласно требованиям которого является выдача банковской гарантии», — пояснили в кредитно-финансовом учреждении.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.