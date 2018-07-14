Ущерб от налоговых преступлений в Пензенской области оценен в 39 млн. рублей Экономика

Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Общий ущерб от налоговых преступлений по оконченным в первой половине 2018 года уголовным делам составил в Пензенской области более 39 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, пока возмещено только около 21 млн. рублей от этой суммы, что составляет 54,3%.

Татьяна Махницкая подчеркнула, что вопрос компенсации причиненного ущерба по каждому уголовному делу является первостепенным наряду с доказыванием состава преступления.

«За первую половину 2018 года возбуждено 11 уголовных дел, что составляет 55% от общего количества принятых процессуальных решений. Арестовано имущество на общую сумму почти 113 млн. рублей», — отметила собеседница агентства.