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В Пензе подвели итоги работы «Поручителя» за первую половину 2018 года

15:47 | 17.07.2018 | Экономика

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Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области обнародовало итоги деятельности акционерного общества «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» за первую половину 2018 года.

В Пензе подвели итоги работы «Поручителя» за первую половину 2018 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, займы на сумму 61,9 млн. рублей были выданы 34 предпринимателям, которые направили их на приобретение основных средств и пополнение оборотных, проведение строительно-монтажных работ и модернизацию производства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных займов вырос на 5 млн. рублей.

Услуги поручительства за первую половину 2018 года были предоставлены 27 субъектам малого бизнеса на общую сумму 215,5 млн. рублей, что помогло привлечь 436,7 млн. рублей на развитие бизнеса в Пензенской области.

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