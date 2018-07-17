В Пензе подвели итоги работы «Поручителя» за первую половину 2018 года Экономика

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области обнародовало итоги деятельности акционерного общества «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» за первую половину 2018 года.

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Согласно представленным данным, займы на сумму 61,9 млн. рублей были выданы 34 предпринимателям, которые направили их на приобретение основных средств и пополнение оборотных, проведение строительно-монтажных работ и модернизацию производства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных займов вырос на 5 млн. рублей.

Услуги поручительства за первую половину 2018 года были предоставлены 27 субъектам малого бизнеса на общую сумму 215,5 млн. рублей, что помогло привлечь 436,7 млн. рублей на развитие бизнеса в Пензенской области.