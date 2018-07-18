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В Пензе наградили победителей регионального этапа программы «100 лучших товаров России»

18:45 | 18.07.2018 | Экономика

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Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Итоги конкурса, состоявшегося в рамках регионального этапа программы «100 лучших товаров России», подведены в конференц-зале правительства Пензенской области в среду, 18 июля.

В Пензе наградили победителей регионального этапа программы «100 лучших товаров России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приветствуя собравшихся, заместитель председателя облправительства Валерий Беспалов сообщил, что на федеральном уровне от региона будет представлено 42 вида продукции и услуг.

В свою очередь директор ФБУ «Пензенский ЦСМ» Александр Данилов отметил, что состязание было организовано в 21-й раз и проводилось по пяти номинациям: «Продовольственная продукция», «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения», «Услуги для населения» и «Народные и художественные промыслы».

«Нам в этом году показалось, что вся представленная продукция и услуги, предъявленные на конкурс, достойны награждения званиями дипломантов и лауреатов, то есть отсеявшихся в этом году не было», — отметил он.

Директор ФБУ «Пензенский ЦСМ» уточнил, что, как и в предыдущие годы, наибольшую активность проявили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Порадовало, что появилось довольно много новых видов в номинации «Народные и художественные промыслы», — добавил Александр Данилов.

Он выразил уверенность в том, что продукция, прошедшая в федеральный этап, получит высокую оценку экспертов и будет удостоена отличительной маркировки.

Программа «100 лучших товаров России» создана в 1998 году как общественно-государственный инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей. Ее системообразующим проектом является одноименный всероссийский конкурс.

Награждение лауреатов проводится осенью в рамках празднования Всемирного дня качества. Победители получают право маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России».

В 2018 году на региональном этапе конкурса было рассмотрено 82 заявки от более чем 40 предприятий Пензенской области.

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