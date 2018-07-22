EN
20:44:12 Воскресенье, 22 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I полугодие исполнен на 99,4%

16:14 | 22.07.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. 29,5 млрд. рублей поступило в консолидированный бюджет Пензенской области за период с января по июнь 2018 года, план по доходам выполнен на 99,4%. Об этом сообщается на сайте регионального Минфина.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I полугодие исполнен на 99,4%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили почти 19 млрд. 595 млн. рублей, что на 0,3% выше запланированного уровня; безвозмездные поступления — более 9 млрд. 920 млн. рублей, или 97,8% к изначально намеченному объему.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 99,7%: при плане в более чем 25 млрд. 855 млн. рублей фактически поступило свыше 25 млрд. 775 млн. рублей. Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме почти 15 млрд. 838 млн. рублей, план выполнен на 100,9%.

Загрузка...
Читайте также
Пешеходные связи должны иметь законченный вид — мэр Пензы Олег Синенков доложит о профориентации будущих пензенских журналистов
Мэр Пензы распорядился восстановить подпорную стенку в районе площади Ленина Спартакиада молодежи является своего рода смотром работы по развитию спорта — Косилов
В Пензе официально дан старт финальному этапу IV летней Спартакиады молодежи России Мэр поручил в первую очередь заняться подсветкой зданий в центре Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама