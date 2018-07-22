Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I полугодие исполнен на 99,4% Экономика

Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. 29,5 млрд. рублей поступило в консолидированный бюджет Пензенской области за период с января по июнь 2018 года, план по доходам выполнен на 99,4%. Об этом сообщается на сайте регионального Минфина.

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По данным ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили почти 19 млрд. 595 млн. рублей, что на 0,3% выше запланированного уровня; безвозмездные поступления — более 9 млрд. 920 млн. рублей, или 97,8% к изначально намеченному объему.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 99,7%: при плане в более чем 25 млрд. 855 млн. рублей фактически поступило свыше 25 млрд. 775 млн. рублей. Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме почти 15 млрд. 838 млн. рублей, план выполнен на 100,9%.