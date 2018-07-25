Термодерево под маркой «ТМДерево» выведено на пензенский рынок Экономика

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Продукция из термомодифицированного дерева под торговой маркой «ТМДерево» выведена на пензенский рынок.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Благодаря высокотехнологичной обработке термодерево, оставаясь абсолютно экологически чистым натуральным материалом, получает ряд преимуществ. Например, оно сохраняет размер при изменении температуры и влажности, отличается повышенной твердостью, меньшей теплопроводностью, легкостью и длительным сроком службы», — сообщила ИА «PenzaNews» руководитель проекта «ТМДерево» Регина Котельникова.

Она добавила, что термомодификация не только значительно улучшает эксплуатационные свойства дерева, но и придает ему более богатый и благородный вид за счет насыщенного цвета и рисунка на всю глубину, приближая термодерево к дорогим экзотическим породам.

«Еще несколько лет назад эта продукция считалась элитарной из-за высоких потребительских качеств, а также ограниченного предложения и высокой цены. Сегодня «ТМДерево» делает ее доступнее для покупателей. При этом сфера применения термодерева очень широка. Это фасады зданий, полы и стены в помещениях, террасы, сауны, бани, ванные комнаты, садовые дорожки, заборы, перголы и беседки», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, под маркой « ТМДерево » пензенское предприятие предлагает как разнообразную профилированную термодоску и двухслойный паркет из термодерева, так и дополнительные услуги, в числе которых подготовка дизайн-проекта, консультирование клиентов по вопросам подбора материала, изготовление и монтаж фасадов и полов, а также авторский надзор и послепродажный сервис.

Регина Котельникова уточнила, что с августа реализовывать продукцию планируется не только через офис-продаж, расположенный на улице Калинина, но и в магазинах «Вектор» в ТЦ «Мега» и «Мастер стен».