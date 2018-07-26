Бессоновский район возглавил областной инвестрейтинг за II квартал 2018 года Экономика

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Бессоновский район стал лидером инвестиционного рейтинга городских округов и муниципальных районов Пензенской области по итогам I квартала 2018 года, который сформирован региональным министерством экономики.

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Муниципальное образование продемонстрировало наилучшие результаты работы с инвесторами, субъектами малого и среднего бизнеса, а также повышения доступности государственных и муниципальных услуг для бизнеса в многофункциональных центрах.

По сравнению с предыдущим периодом Бессоновский район поднялся в списке на две строчки.

Лидер I квартала Кузнецкий район напротив снизил свои позиции, заняв второе место.

В тройку лучших также вошел Заречный, который ранее находился на четвертом месте.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, в Заречном предприниматели получили 19 микрозаймов на общую сумму 11 млн. 275 тыс. рублей. В Бессоновском и Кузнецком районах было заключено 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов на сумму 236 млн. рублей.

Аутсайдером рейтинга стал Неверкинский район. Внизу списка также расположились Сердобский и Бековский районы.