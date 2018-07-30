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Суд запретил «Земетчинскому сахзаводу» эксплуатировать жомовую яму в течение 30 дней

11:01 | 30.07.2018 | Экономика

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Постановление суда, в соответствии с которым приостановлена деятельность по эксплуатации жомовой ямы АО «Земетчинский сахарный завод» в Пензенской области на 30 суток, вступило в законную силу.

Суд запретил «Земетчинскому сахзаводу» эксплуатировать жомовую яму в течение 30 дней

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда, в мае 2018 года в Роспотребнадзор поступило обращение граждан по факту свалки отходов производства в жомовой яме сахзавода, находящейся в непосредственной близости от жилой застройки и артезианской скважины.

По его словам, в дальнейшем эта информация подтвердилась, был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому в результате ненадлежащей утилизации отходов производства происходит загрязнение атмосферного воздуха и почвы, а также создается риск проникновения аммиака и прочих веществ в почву и грунтовые воды.

«Судья, исследовав материалы дела, признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ [«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»], — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в итоге было принято решение о приостановке деятельности жомовой ямы с целью устранения выявленных нарушений.

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