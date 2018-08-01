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В Пензенской области за пять месяцев выданы ипотечные кредиты на 7,1 млрд. рублей

08:30 | 01.08.2018 | Экономика

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Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Ипотечные кредиты на сумму 7 млрд. 115 млн. рублей выданы в Пензенской области за первые пять месяцев 2018 года, что на 65,6% больше аналогичного уровня 2017-го. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов.

В Пензенской области за пять месяцев выданы ипотечные кредиты на 7,1 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В январе–мае 2018 года выдано 4 тыс. 552 ипотечных жилищных кредита, что выше уровня соответствующего периода на 50,7%», — уточнил он в ходе заседания штаба по реализации майских указов президента России, состоявшегося в минувший вторник, 31 июля.

По словам Дмитрия Семенова, средневзвешенная процентная ставка составила 9,61%, что меньше среднего показателя по России в целом — 9,66% и по Приволжскому федеральному округу — 9,65%.

«Фактический показатель [по индексу цен на первичном рынке жилья] по итогам I квартала 2018 года составляет 100,1%», — отметил зампред.

Как сообщает пресс-служба облправительства, для Пензенской области данный показатель не должен превышать 105%.

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