Банк «Кузнецкий» открыл офис в Бессоновке Экономика

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Дополнительный офис банка «Кузнецкий» начал свою работу в селе Бессоновка Пензенской области по адресу: улица Комсомольской, 1А.

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Получить полный комплекс банковских услуг в нем могут как корпоративные клиенты, так и частные лица. Так, в офисе осуществляются денежные переводы, прием вкладов и коммунальных платежей, оформление кредитов.

Для удобства клиентов установлены банкомат и терминал.

Дополнительный офис «Бессоновский» будет работать по будням с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Комментируя его открытие, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что кредитно-финансовое учреждение активно развивается, продолжая расширять сеть своих отделений.

«Мы стремимся соответствовать потребностям населения в качественном обслуживании, и в нашем новом офисе для этого созданы все необходимые условия», — сказал он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.