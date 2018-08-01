На программы развития бизнеса в пензенских моногородах выделено около 8 млн. рублей Экономика

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Денежные средства в размере 7,8 млн. рублей выделены из регионального и федерального бюджетов на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в моногородах Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

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Так, субсидии будут предоставляться на возмещение предприятиям части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и процентов по кредитам, привлеченных на развитие или модернизацию производства.

Прием заявок на получение финансовой поддержки продлится до 14 августа.

Перечень документов, которые необходимо предъявить для получения субсидии, можно уточнить на сайте министерства экономики Пензенской области в разделе «Предпринимательство».