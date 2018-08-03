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«Ванюшкины сладости» получат из бюджета 20 млн. рублей на выпуск мини-кексов

15:56 | 03.08.2018 | Экономика

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Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Наблюдательный совет фонда развития промышленности Пензенской области одобрил предоставление льготного займа в размере 20 млн. рублей компании «Ванюшкины сладости» с целью запуска высокопроизводительной кондитерской линии по изготовлению кексов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного Минпрома.

«Ванюшкины сладости» получат из бюджета 20 млн. рублей на выпуск мини-кексов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проект предполагает выпуск эксклюзивных мини-кексов с разнообразной начинкой и индивидуальными формами», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что общая стоимость проекта оценивается более чем в 50 млн. рублей — намечено приобрести новое оборудование, которое позволит выпускать до 755 тонн продукции в год.

ООО «Ванюшкины сладости» зарегистрировано в селе Засечном Пензенской области. Генеральным директором компании является Наталья Кузякова.

Организация входит в состав кластера «Союз пензенских кондитеров».

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