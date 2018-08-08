В Пензе обсудят перспективы открытия представительства «Сколково» Экономика

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Перспективы открытия регионального представительства фонда «Сколково» в Пензе на базе АО «Технопарк высоких технологий» будут обсуждаться в ходе рабочего визита делегации некоммерческой организации в регион в предстоящую пятницу, 10 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

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В ведомстве уточнили, что в Пензу прибудут руководитель направления регионального развития фонда «Сколково» Олег Макаров и заместитель руководителя департамента регионального развития Юрий Сибирский.

«Программой пребывания гостей запланировано посещение объектов инновационной инфраструктуры и молодежного творчества Пензы, в том числе ЦМИТ [центров молодежного инновационного творчества], технопарков «Яблочков» и «Рамеев», центра доклинических исследований», — уточнили в Минпроме.