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В Пензе обсудили присвоение технопарку «Рамеев» статуса регоператора «Сколково»

09:06 | 11.08.2018 | Экономика

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Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Вопрос о присвоении пензенскому технопарку высоких технологий «Рамеев» статуса регионального оператора «Сколково» стал главной темой совещания, состоявшегося в правительстве региона в минувшую пятницу, 10 августа.

В Пензе обсудили присвоение технопарку «Рамеев» статуса регоператора «Сколково»

Фото: Prom.pnzreg.ru

Как сообщил заместитель руководителя департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский, свою деятельность уже осуществляют пять регоператоров — «Академпарк» в Новосибирске, «IT Park-74» в Челябинске, «Университетский» в Екатеринбурге, «Ленполиграфмаш» в Санкт-Петербурге и «ИТ-парк» в Казани.

Кроме того, по его словам, на днях были одобрены заявки на присвоение этого статуса тольяттинской «Жигулевской долине» и «Кузбасскому технопарку».

«Системная работа с регионами позволит решить проблему коммуникации», — отметил он.

Представители фонда «Сколково», приехавшие в Пензу, также пояснили, что открытие регионального представительства позволит инновационным компаниям получить доступ к сервисам некоммерческой организации, пользоваться услугами центра интеллектуальной собственности, центра коллективного пользования, возможностями акселерации и так далее.

Помимо этого, в настоящее время рассматривается вопрос о предоставление резидентам регоператоров налоговых льгот, сообщает пресс-служба облправительства.

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