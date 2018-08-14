Эксперты подтвердили рейтинг Пензенской области на уровне ruBBB Экономика

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Пензенской области на уровне ruBBB, по нему установлен стабильный прогноз.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, эксперты учли, в частности, тот факт, что бюджет области за 2017 год был исполнен с профицитом, который составил 0,4% налоговых и неналоговых доходов. Объем доходов достиг 47,7 млрд. рублей, расходов — 47,5 млрд. рублей.

Также была принята во внимание вовлеченность региона в реализацию госпрограмм, направленных на повышение благосостояния жителей и развитие человеческого потенциала.

Кредитный рейтинг Пензенской области был впервые опубликован 17 августа 2017 года.

Предыдущий раз информация по нему обновлялась 15 февраля 2018 года. Тогда рейтинг региона был также подтвержден на уровне ruBBB, прогноз стабильный.