Отозвана лицензия у «Московского вексельного банка», имеющего филиал в Пензе Экономика

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Банк России отозвал у акционерного коммерческого банка «Московский вексельный банк» (АО), имеющего филиал в Пензе, лицензию на осуществление банковских операций с пятницы, 17 августа.

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Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, в результате систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения учреждения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества.

Объективное отражение стоимости этих активов выявило ухудшение финансовых показателей банка.

В течение последних 12 месяцев Банк России четыре раза применял в отношении учреждения меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Вместе с тем руководители и собственники не предприняли действенных мер по нормализации деятельности.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до утверждения кандидатуры конкурсного управляющего либо ликвидатора.

АКБ «Московский вексельный банк» (АО) является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 августа 2018 года кредитная организация занимала 419 место в банковской системе России.

Головной офис расположен в Москве.

Филиал учреждения находится в Пензе на улице Бакунина, 80. Дополнительные офисы действуют в областном центре на улице Революционной, 59, и улице Пушкина, 2; а также в Кузнецке на улице Стекловской, 100, и в Сердобске на улице Максима Горького, 12/85.