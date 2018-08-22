Банк «Агророс» запустил платежный сервис Google Pay для держателей карт Masterсard

Теперь владельцы карт Masterсard банка могут воспользоваться легким и удобным инструментом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств.
Google Pay — это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет пользоваться любыми терминалами, которые поддерживают бесконтактную технологию, а также совершать транзакции в приложениях с поддержкой Google Pay.
Одним из преимуществ сервиса является универсальность решения без привязки к какому-либо производителю мобильного устройства с поддержкой NFC, работающего на операционной системе Android версии 5.0 и выше.
Все транзакции надежно защищены: вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно сменить пароль, заблокировать устройство или удалить с него все личные данные с помощью функции Android «Найти устройство».