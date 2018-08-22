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Банк «Агророс» запустил платежный сервис Google Pay для держателей карт Masterсard

13:59 | 22.08.2018 | Экономика

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Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Сервис Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard АО «Банк «Агророс».

Банк «Агророс» запустил платежный сервис Google Pay для держателей карт Masterсard. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Теперь владельцы карт Masterсard банка могут воспользоваться легким и удобным инструментом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств.

Google Pay — это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет пользоваться любыми терминалами, которые поддерживают бесконтактную технологию, а также совершать транзакции в приложениях с поддержкой Google Pay.

Одним из преимуществ сервиса является универсальность решения без привязки к какому-либо производителю мобильного устройства с поддержкой NFC, работающего на операционной системе Android версии 5.0 и выше.

Все транзакции надежно защищены: вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно сменить пароль, заблокировать устройство или удалить с него все личные данные с помощью функции Android «Найти устройство».

АО «Банк «Агророс» был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает широкий спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.

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