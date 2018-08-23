В Пензенской области активизируют работу по сбору транспортного налога Экономика

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Работа по сбору транспортного налога будет активизирована в Пензенской области. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева в ходе заседания облправительства в четверг, 23 августа.

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Она пояснила, что бюджет Пензенской области по доходам по итогам первого полугодия 2018 года выполнен на 99,7% — поступило 25,8 млрд. рублей при плане в 25,9 млрд. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — на 100,9%, по безвозмездным поступлениям — на 97,8%.

Министр отметила, что выполнены плановые показатели по большинству доходных источников: по налогу на доходы физических лиц — 100,8%, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 110%, по налогу на имущество организаций — 103,7%, по государственной пошлине — 107,6%.

«Недоимка уменьшилась с начала года на 100 млн. рублей. По налогу на доходы физических лиц, имущество организаций и транспортному налогу недоимка снижается, но по-прежнему составляет существенные суммы. […] Учитывая, что транспортный налог — источник пополнения дорожного фонда Пензенской области, мы совместно с налоговым органом приняли решение подключить к этой работе глав муниципальных образований, потому что от собираемости налогов напрямую зависят решения по софинансированию мероприятий по содержанию и ремонту муниципальных дорог», — цитирует Любовь Финогееву пресс-служба регионального правительства.