Глава мокшанской администрации оштрафован за нарушение порядка формирования госзадания Экономика

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Мокшанского района Пензенской области Николай Тихомиров оштрафован на 10 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В областном надзорном ведомстве пояснили, что вопреки условиям соответствующего соглашения субсидия МФЦ Мокшанского района на финансовое обеспечение деятельности учреждения была перечислена в меньшем размере, чем планировалось.

«Нарушение порядка финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий было допущено администрацией района и при исполнении соглашений с учреждениями культуры — межпоселенческим центральным районным домом культуры, центральной районной библиотекой и музеем А.Г. Малышкина», — добавили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что постановление мирового судьи о назначении штрафа вступило в законную силу.