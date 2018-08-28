Пензенские делегации до конца года посетят с бизнес-миссиями шесть стран Экономика

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Делегации Пензенской области посетят с бизнес-миссиями Армению, Казахстан, Италию, Грузию, Белоруссию и Узбекистан до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Ожидается, что в их состав войдут представители малого и среднего бизнеса, торгово-промышленной палаты Пензенской области и регионального центра поддержки экспорта.

Кроме того, запланировано участие пензенских предприятий в различных мероприятиях за рубежом — Food Istanbul и WorldFood Istanbul в Турции, международной выставке энергетической и нефтехимической промышленности и ярмарке Западного региона в Китае, а также в проекте «Doing Business in Russia» в Швейцарии, где свои возможности представит биомедицинский кластер.