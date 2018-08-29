EN
15:26:07 Среда, 29 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области впервые пройдет конкурс профмастерства среди кондитеров

13:44 | 29.08.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Региональный конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший кондитер» впервые будет проведен в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области впервые пройдет конкурс профмастерства среди кондитеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первый этап, который будет включать в себя проверку теоретических знаний, состоится 30 августа», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что конкурсантам предстоит ответить на вопросы о технологии приготовления мучных изделий, организации работы кондитерского цеха, функционирования оборудования, соблюдения правил охраны труда и другие.

«По итогам выполнения тестов участники будут допущены ко второму этапу. Он заключается в выполнении практического задания», — пояснили в министерстве, уточнив, что этот этап состоится в третьей декаде сентября.

Загрузка...
Читайте также
В Заречном неизвестные облили кислотой четыре машины Прошло совместное заседание кабинетов министров Пензенской и Орловской областей
В Сердобске вступил в силу приговор женщине-водителю, въехавшей в группу пешеходов Иван Белозерцев не вошел в топ-50 рейтинга губернаторов
«МегаФон» сделал для абонентов доступным безлимитный интернет на высокой скорости В Пензенской области частному центру выделено 800 тыс. рублей на реабилитацию наркоманов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама