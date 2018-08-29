В Пензенской области впервые пройдет конкурс профмастерства среди кондитеров Экономика

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Региональный конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший кондитер» впервые будет проведен в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«Первый этап, который будет включать в себя проверку теоретических знаний, состоится 30 августа», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что конкурсантам предстоит ответить на вопросы о технологии приготовления мучных изделий, организации работы кондитерского цеха, функционирования оборудования, соблюдения правил охраны труда и другие.

«По итогам выполнения тестов участники будут допущены ко второму этапу. Он заключается в выполнении практического задания», — пояснили в министерстве, уточнив, что этот этап состоится в третьей декаде сентября.