Банк «Агророс» предложил кэшбэк до 5% по карте Visa Platinum Экономика

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Кэшбэк до 5% стал доступен держателям карт Visa Platinum АО «Банк «Агророс», в том числе в Пензенской области, до конца сентября.

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«Сентябрь традиционно считается бархатным сезоном. При оплате проживания в отелях и на курортах картой Visa Platinum банка «Агророс» возможен возврат средств клиентам в сумме до 5 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

В банке уточнили, что по иным категориям покупок и оплаты услуг держатели карт могут получить возврат до 1% потраченных средств.

«Владельцам карты Visa Platinum доступны совершение покупок с помощью бесконтактных технологий платежей, получение дохода на остаток по счету, снятие наличных в любой точке мира, оплата в интернете и проведение операций 24 часа в сутки. Отследить статистику использования карты и рассчитать сумму кэшбэка можно в мобильном банке «Агророса», — пояснили в пресс-службе, добавив, что подробная информация размещена на сайте банка.

АО « Банк «Агророс » был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает широкий спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.