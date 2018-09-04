EN
19:48:17 Вторник, 4 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Банк «Агророс» предложил кэшбэк до 5% по карте Visa Platinum

10:22 | 04.09.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Кэшбэк до 5% стал доступен держателям карт Visa Platinum АО «Банк «Агророс», в том числе в Пензенской области, до конца сентября.

Банк «Агророс» предложил кэшбэк до 5% по карте Visa Platinum. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сентябрь традиционно считается бархатным сезоном. При оплате проживания в отелях и на курортах картой Visa Platinum банка «Агророс» возможен возврат средств клиентам в сумме до 5 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

В банке уточнили, что по иным категориям покупок и оплаты услуг держатели карт могут получить возврат до 1% потраченных средств.

«Владельцам карты Visa Platinum доступны совершение покупок с помощью бесконтактных технологий платежей, получение дохода на остаток по счету, снятие наличных в любой точке мира, оплата в интернете и проведение операций 24 часа в сутки. Отследить статистику использования карты и рассчитать сумму кэшбэка можно в мобильном банке «Агророса», — пояснили в пресс-службе, добавив, что подробная информация размещена на сайте банка.

АО «Банк «Агророс» был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает широкий спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе вступило в силу решение о компенсации в пользу автомобилиста, сбившего жеребят В Пензе подросток погиб, упав с пятого этажа
Пензенский госуниверситет и Mail.Ru Group договорились о сотрудничестве Купринский праздник состоится в Наровчате 8 сентября
В Пензенской области в отношении матери возбуждено дело за жестокое обращение с дочерью Более 5 тыс. детей из пензенских малообеспеченных семей получили помощь к школе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама