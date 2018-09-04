Банк «Агророс» предложил кэшбэк до 5% по карте Visa Platinum

«Сентябрь традиционно считается бархатным сезоном. При оплате проживания в отелях и на курортах картой Visa Platinum банка «Агророс» возможен возврат средств клиентам в сумме до 5 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.
В банке уточнили, что по иным категориям покупок и оплаты услуг держатели карт могут получить возврат до 1% потраченных средств.
«Владельцам карты Visa Platinum доступны совершение покупок с помощью бесконтактных технологий платежей, получение дохода на остаток по счету, снятие наличных в любой точке мира, оплата в интернете и проведение операций 24 часа в сутки. Отследить статистику использования карты и рассчитать сумму кэшбэка можно в мобильном банке «Агророса», — пояснили в пресс-службе, добавив, что подробная информация размещена на сайте банка.