Пензенская делегация провела в Турции встречу с потенциальными партнерами Экономика

Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области под руководством председателя регионального правительства Николая Симонова провела в Турции ряд встреч в рамках бизнес-миссии, которая продлится до 6 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

В состав делегации вошли зампред правительства региона Андрей Лузгин, генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Полукаров, представители компаний «Агро Эко», «Тройка», «Парафарм», а также индивидуальные предприниматели.

В первый день пребывания в Турции, Николай Симонов и Андрей Лузгин встретились с вице-мэром Стамбула Ахметом Селаметом [Ahmet Selamet] и торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным. В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы развития внешней торговли с иностранным государством и перспективные направления взаимодействия.

В ходе визита члены делегации примут участие в турецком деловом форуме и в официальном открытии международной выставки продуктов питания и напитков «Food Istanbul – 2018».

Также планируется провести двусторонние и многосторонние встречи с потенциальными турецкими партнерами, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.