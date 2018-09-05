EN
18:31:17 Среда, 5 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская делегация провела в Турции встречу с потенциальными партнерами

17:21 | 05.09.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области под руководством председателя регионального правительства Николая Симонова провела в Турции ряд встреч в рамках бизнес-миссии, которая продлится до 6 сентября.

Пензенская делегация провела в Турции встречу с потенциальными партнерами

Фото: Pnzreg.ru

В состав делегации вошли зампред правительства региона Андрей Лузгин, генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Полукаров, представители компаний «Агро Эко», «Тройка», «Парафарм», а также индивидуальные предприниматели.

В первый день пребывания в Турции, Николай Симонов и Андрей Лузгин встретились с вице-мэром Стамбула Ахметом Селаметом [Ahmet Selamet] и торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным. В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы развития внешней торговли с иностранным государством и перспективные направления взаимодействия.

В ходе визита члены делегации примут участие в турецком деловом форуме и в официальном открытии международной выставки продуктов питания и напитков «Food Istanbul – 2018».

Также планируется провести двусторонние и многосторонние встречи с потенциальными турецкими партнерами, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский губернатор предложил включить музей Кузнецка в туристические маршруты В поликлинике пензенской больницы имени Бурденко пройдет день открытых дверей
Фестиваль «Часовые любви» состоится в Пензе с 20 по 22 сентября Белгородская пара подозревается в сбыте наркотиков в Пензенской области
Иван Белозерцев предложил размещать в Пензенской области недорогие фонтаны Главе Пензы Николаю Тактарову исполнилось 67 лет
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама