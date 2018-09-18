В Пензе намечено обустроить платную парковку у онкодиспансера Экономика

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Платные муниципальные парковки намечено обустроить в 2019 году вблизи областного онкологического диспансера, на пересечении улиц Гагарина и Леонова в Пензе, а также в районе площади имени В.И. Ленина. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Вадим Муравлев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вот основные три места, в перспективе на которых планируется [создать платные парковки]», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности во вторник, 18 сентября.

Вадим Муравлев также пообещал, что будет рассмотрен вопрос об организации парковочных мест на улице Чкалова, где студенты Пензенского государственного университета нередко ставят машины прямо на газонах.