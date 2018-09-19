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«День поставщика» с участием производителей и сетей предлагается проводить в Пензе

17:14 | 19.09.2018 | Экономика

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил ежегодно проводить мероприятие под условным названием «День поставщика», в ходе которого местные производители продукции и представители торговых сетей смогут обсудить перспективы сотрудничества.

«День поставщика» с участием производителей и сетей предлагается проводить в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это даст возможность нашим аграриям наладить контакты напрямую с менеджерами по закупкам, задать интересующие вопросы, презентовать свои товары, узнать правила сотрудничества с крупными компаниями», — пояснил он в ходе совещания, посвященного взаимодействию пензенских товаропроизводителей с торговыми сетями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 19 сентября.

Иван Белозерцев высказал мнение, что «выйти на менеджера — это как во власти».

Поясняя свою мысль, он сказал, что зачастую граждане не могут пробиться к первому лицу города или региона, а исполнители на местах не желают решать их проблемы.

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